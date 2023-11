La formazione appaiata in classifica. Torres in vetta, Greco ci scherza su: "Il nostro traguardo? Non so qual è»

A Sassari (120mila abitanti) per il momento c’è tanta curiosità e non ambizioni dichiarate per il primo posto della Torres a braccetto con il Cesena: 33 punti, 10 vittorie, tre pareggi e una sconfitta (con l’Entella) stesso cammino dei bianconeri, differente però il tabellino dei gol realizzati e incassati. Record nel calcio professionistico per i bianconeri, 36 insaccati ma 11 subiti, 20 fatti e 8 al passivo invece per i sardi. Consapevolezza e determinazione però sono ormai di casa nella Torres (impegnata in casa con il Gubbio) dove cautela e realismo restano saldi.

Così è il tecnico Alfonso Greco (54 anni) con una battuta a spiegare questo periodo d’altissimo livello: "Il nostro obiettivo? A dire il vero ora non lo so neanche io, sicuramente deve essere settimanale. A Pesaro abbiamo rimontato, vincendo (1-2 con sigillo decisivo al settimo minuto di recupero), in rimonta con i cambi che hanno fatto la differenza. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, per ora non dobbiamo confrontarci o essere paragonati al Cesena grande favorita per la vittoria finale". Mentre il tecnico marchigiano Simone Banchieri continua a sottolineare che il gol decisivo della Torres è stato antisportivo perché arrivato mentre un difensore della Vis era a terra infortunato in area in una azione prolungata e il pallone doveva essere buttato fuori, è il bomber dei sardi (doppietta a Pesaro) il bolzanino Manuel Fischnaller, 32 anni a descrivere il momento da vertice di questo club che al massimo è arrivato terzo in C e dal 2021 è di proprietà del gruppo sardo Abinsula Sport con presidente l’ex attaccante rossoblù Stefano Udassi:

"Siamo in vetta non per caso ma per quello che stiamo dimostrando e possiamo battere chiunque. Non ci dobbiamo porre obiettivi troppo grandi ma vivere settimana dopo settimana consapevoli di quello che siamo. E’ ancora presto per dire se possiamo vincere il campionato e non dobbiamo guardare il Cesena ma soltanto noi stessi".