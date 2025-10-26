La formazione. Ballottaggio Biagi-Rossi in mediana. Russo titolare, dubbi sul partner

Acquista il giornale
Torna la difesa composta dal terzetto Costa Pisani,. Gennari e capitan Bertolo. Maldonado e Alluci presenti.

Simone Biagi è in ballottaggio per una maglia da titolare col Progresso (Castellani)

Andreucci ha convocato 23 giocatori per la trasferta di Castel Maggiore che vedrà la Pistoiese affrontare il Progresso. Non partiranno con la squadra Brugognone, Kovalenko e Valentini, tutto il resto del gruppo è a disposizione. Alla luce dell’impegno di pochi giorni fa di Coppa Italia, il tecnico arancione è orientato a operare diversi cambi di formazione rispetto alla gara di mercoledì. Tra i pali rientrerà Giuliani, mentre in difesa dovrebbero esserci Costa Pisani, Gennari e Bertolo, tutti risparmiati nella sfida col Vado. Sulle fasce i favoriti sono Bastianelli e Kharmoud, mentre in mediana potrebbero ritrovare un posto dal primo minuto sia Maldonado che Alluci. Dubbi per il terzo slot a centrocampo: ballottaggio aperto tra Biagi e Rossi, ma occhio anche a Sciortino che è reduce da un’ottima prestazione. Difficile, come di consueto, fare previsioni sulla coppia d’attacco. Russo in Coppa Italia non era stato nemmeno convocato e ciò fa pensare che uno dei due giocatori offensivi possa essere lui. Tutto aperto invece per l’altro posto: Diallo e Pinzauti partono leggermente avanti su Alagna, che ha giocato titolare mercoledì. A Bologna è atteso anche un buon numero di sostenitori arancioni.

