La formazione. Cristiani e Ricciardo out, Lollo diffidato

Dopo la vittoria di Rufina i bianconeri scenderanno di nuovo in campo sabato, per lo scontro diretto con la Castiglionese (fischio di inizio alle 14,30). Mister Magrini dovrà rinunciare agli infortunati Cristiani e Ricciardo, out per tre settimane, mentre Cavallari, uscito anticipatamente dal campo domenica dovrebbe essere a disposizione. Attenzione anche ai cartellini gialli: con l’ammonizione appena rimediata Lollo è entrato in diffida, al prossimo giallo dovrà fermarsi per squalifica. E proprio Lollo sarà il protagonista della nuova puntata di ‘Al Club con la Robur’, in programma questa sera, a partire dalle 22, nella sede dei Fedelissimi in viale Europa, 21. Il centrocampista bianconero potrà interagire sia con i tifosi presenti al club che con quelli collegati a distanza, che potranno seguire la trasmissione in diretta Facebook e su YouTube. Tra gli argomenti che verranno trattati durante la puntata il resoconto della vittoria centrata dalla squadra di Magrini domenica sul campo dell’Audax Rufina, ma anche la carriera di Lollo.