La formazione. Morosi rientra dopo la squalifica. Galligani out

Dopo la gara del Franchi con l’Orvietana riprenderanno oggi gli allenamenti della Robur. Mister Magrini, nella costruzione dell’undici anti-Livorno, partirà da due certezze: il rientro di Morosi e l’assenza di Galligani. Il terzino ha scontato domenica il suo turno di squalifica ed è pronto a riprendersi il posto a destra della difesa, l’attaccante ne ha ancora uno da pagare (rientrerà per il derby del Franchi con il Poggibonsi, in programma domenica 23). Un’assenza di cui lo stesso Magrini, domenica sera, dopo la gara con l’Orvietana, ha rimarcato l’importanza ("Elia, con tutte le sue debolezze e i suoi limiti, sa prendere palla e attaccare la profondità, sa saltare l’uomo. Senza uno spunto dalla trequarti in su è dura" ha dichiarato il mister). Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare poi le condizioni di Bianchi e Lollo, i due bianconeri ancora in infermeria.