La formazione. Ravanelli resta ancora un rebus

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Magrini, per il rinvio della decima giornata in programma domenica scorsa, i bianconeri riprenderanno oggi sul campo di Uopini gli allenamenti; nel mirino la partita casalinga di sabato con la Colligiana. Trattandosi di un accordo tra le due società (al Berni, domenica, sarà impegnato il Badesse), l’anticipo del match sarà ufficializzato dal comunicato della Lnd giovedì. Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni dei lungodegenti Filippo Boccardi e Carlo Ravanelli: il primo, costretto a saltare le ultime tre partite, dovrebbe essere della gara; già da qualche giorno, infatti, è arrivato l’ok dello staff medico. Una buona notizia, quindi, per mister Magrini, per il quale Boccardi è giocatore fondamentale. Sarà di nuovo a disposizione anche Hagbe Hagbe che ha finito di scontare le tre giornate di squalifica post Terranuova Traiana: una possibilità in più, per il tecnico, nella scelta delle quote e in particolare dei classe 2004.