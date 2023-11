La formula. Supplementari e rigori se nessuna delle due dovesse prevalere

La formula non cambia rispetto ai primi due turni preliminari. Gara secca quella di stasera al ’Manuzzi’ nella quale ci sono in palio i quarti di finale. Non dovessero bastare i primi novanta minuti, quindi, si procederà con i supplementari ed eventualmente con i rigori. Insomma, ne dovrà uscire un vincitori dal derby tra Cesena e Rimini. I biancorossi di Piazzale del Popolo per arrivare sin qui hanno sbarrato la strada prima al Gubbio (1-0 al ’Neri’ con gol di Morra al 95esimo) e poi al Perugia (1-0 al ’Neri’ con gol di Capanni). I bianconeri, invece, sono passati dalla Coppa Italia dei ’grandi’ (uscendo di scena ad agosto per mano del Bologna 2-0 al primo turno, dopo aver superato il preliminare ai rigori contro la Virtus Entella 6-5) a quella dei più ’piccoli’ della serie C battendo nel secondo turno preliminare la Vis Pesaro di misura (1-0 con il gol realizzato da Corazza). Ora sempre tutto in novanta minuti nella consueta atmosfera da derby. Oltre 800 i tifosi oggi pronti a raggiungere il ’Manuzzi’.