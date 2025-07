La Fortis pensa a Ridolfi. Fiesole vara la linea verde

Queste le ultime novità, tra nuovi arrivi e cessioni.

SERIE D

Il Terranuova Traiana firma due innesti in attacco: Mamadou Nyom (classe 2000), punta centrale dalla Fezzanese, e l’esterno Pietro Bruni (‘03), arrivato dal Figline. Dai gialloblù il ds Donello Resti ha prelevato anche il centrocampista Davide Sesti (2000). Anche il Tau Calcio annuncia Edoardo Nottoli (‘99), ex centrocampista del Ghiviborgo, e il portiere Pietro Carcani (‘02), dal Follonica Gavorrano.

ECCELLENZA

Nel Montespertoli dopo il trequartista Diego Ciuffi, si registra l’arrivo del nuovo centravanti Filippo Granucci (’99); ex Lammari, Montecatini, quest’anno nel Ponte Buggianese. La Colligiana ha presentato il giovane attaccante Elia Masini (’03) dalla Fortis Juventus, un giovane interessante voluto fortemente dall’allenatore fiorentino Marco Guidi. La Castiglionese ha presentato il senegalese Mamadou Ndiaye Bebeto, (’91) con un trascorso anche in Ungheria, quest’anno in Umbria con la maglia dell’Angelana. Il Sansovino aggiunge anche il giovane Niccolò Iacomoni (’07), attaccante, quest’anno al Terranuova Traiana. La Sangiovannese avrebbe puntato l’attenzione sull’attaccante Filippo Borri (’03), quest’anno al Valentino Mazzola. Il Fucecchio ha riconfermato la fiducia al bomber Loreno Sciapi (’91), secondo cannoniere nel girone A, con 18 gol.

PROMOZIONE

La Fortis Juventus 1909 dopo la retrocessione in Eccellenza, sta attraversando un momento di difficoltà. Il diesse Viviano è incessantemente al lavoro per tessere le fila della ricostruzione dell’organigramma tecnico e delineare la strategia per rimettere in moto un meccanismo per la stagione di Promozione. Si parla che per l’allenatore la società sia indirizzata verso Maurizio Ridolfi. L’Alleanza Giovanile Dicomano ha inserito in rosa Tommaso Carlucci (’06) centrocampista, ex Tau Calcio, quest’anno ha militato nel Figline. Prosegue con determinazione il progetto del Fiesole incentrato sulla linea verde. Il dg Stefano Rossi, ha ufficializzato l’arrivo di due promettenti attaccanti: Kevin Ara (‘04), ex Antella 99, e Matteo Raimondi (‘06), proveniente dalla Fortis.

Giovanni Puleri