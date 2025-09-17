La forza delle idee. "Rata, non abbatterti. I risultati arriveranno»

Il difensore Denny Ciattaglia è anche in serie D tra le note positive della Maceratese dopo il bel campionato disputato lo scorso anno in Eccellenza. Il giovane si presenta come debuttante nella nuova categoria. "In D – spiega il giocatore classe 2006 – i ritmi sono più alti e gli avversari lasciano il sogno approfittando di ogni errore". Come risultati l’inizio di stagione è negativo non avendo mosso ancora la classifica dopo due turni. "Non meritiamo di stare a 0 punti, speravo che ne avremmo avuti qualcuno. Il gruppo sta reagendo bene, mette in pratica le idee del mister e sono convinto che arriveranno anche i risultati". In tre gare la Maceratese ha subito 5 gol in Coppa Italia e 3 in campionato. "In Coppa – ricorda il giocatore – tutto è partito dalla mia espulsione, dai carichi di lavoro da smaltire e dalla forza dell’avversario che punta alla vittoria. In campionato abbiamo pagato delle distrazioni". Però a Ostiamare i biancorossi sono stati superati poco dopo avere pareggiato i conti. "C’è da aumentare il livello di attenzione". Però le positive prestazioni rappresentano una chiave che spinge all’ottimismo. "I 3 punti possono arrivare dalla sfida con il Fossombrone continuando a mettere in pratica le idee di Possanzini e contando sulla spinta dei tifosi". Ciattaglia è impiegato indifferentemente a destra o a sinistra. "Nelle giovanili del Perugia sono stato impiegato sulle due corsie ma anche in altri settori, questa duttilità torna utile". In campo ha trovato un compagno conosciuto nel vivaio umbro. "Con Ambrogi abbiamo giocato assieme dall’Under 15 alla Primavera, è un giocatore che può darci tanto avendo indubbie qualità". Ciattaglia guarda avanti svelando le sue ambizioni. "Mi impegno ad aiutare la squadra, a dare il meglio di me e spostare l’asticella ben sapendo che devo migliorare a livello fisico e tecnico: si può crescere sotto ogni punto di vista". Nelle partitelle Ciattaglia spesso incrocia i compagni dalle sue parti. "Non è facile controllare Neglia, Marras, Osorio perché hanno qualità, però cerco di metterli in difficoltà quando mi spingo avanti: credo che in questo modo l’allenamento sia ancora più valido". Ma adesso c’è da pensare al Fossombrone senza farsi condizionare dal fatto di non avere punti. "Il tecnico ci illustrerà le caratteristiche degli avversari, noi – conclude Ciattaglia – scenderemo in campo per i 3 punti senza pensare di non averne fatti, ma i risultati non tarderanno ad arrivare continuando a proporre un buon calcio come abbiamo fatto".