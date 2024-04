La gara. La Sinalunghese pareggia in casa. Il gol della Rondinella è nel finale

SINALUNGHESE

1

RONDINELLA

1

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (76’ Bardelli), Ghini, Salvestroni, Ferrante, Ibojo, Chiti (75’ Ajdini), Viligiardi (80’ Iasparrone), Cicali, Bucaletti, Bencini (93’ Pinsuti). All. Pezzatini

RONDINELLA MARZOCCO: Pecorai, Pollini, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Bartolini, Fantechi (89’ Giorgelli), Ferrmaca (50’ Caparrini), Cragno (78’ Minischetti), Rosi, Travaglini (71’ Pecchioli). All. Francini

Arbitro Giusti.

Reti 65’ Bucaletti (rig.), 85’ Pecchioli.

SINALUNGHESE – La vittoria, che manca da gennaio, sfuma a pochi minuti dalla fine per la Sinalunghese che mastica amaro per il gol della Rondinella nel finale. Il primo tempo ha visto gli ospiti più propositivi con i rossoblù che cercano il lancio vincente da dietro ma vere occasioni non arrivano e le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i ragazzi di Pezzatini sono più propositivi e al 51’ Chiti manca il tocco vincente per un soffio due volte nella stessa azione prima su cross rasoterra di Cicali sul secondo palo e poi su cross di Bencini sul primo palo. Al 65’ arriva il gol con uno spunto di Bucaletti che entra in area avversaria palla al piede e viene atterrato, l’arbitro decreta il penalty e Bucaletti realizza. Complici gli infortuni di Celestini e Viligiardi, la Rondinella trova con Pecchioli il pari. Prima della gara il capitano Marini è stato premiato dal sindaco Zacchei e dal presidente Polvani per le 300 gare in rossoblù.