La Giana non si ferma più. FeralpiSalò, passo falso

di Luca Marinoni GORGONZOLA (Milano) La Giana conferma il suo buon momento e conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite al termine del derby con la FeralpiSalò, costretta, dal canto suo, ad incassare la seconda sconfitta consecutiva. Il 3-1 conquistato dalla squadra di Chiappella avvicina i biancazzurri ai play off e li allontana dalla zona calda della classifica, mentre i gardesani, scesi in campo con diverse novità e con i neo-arrivati Crespi e Tomaselli (oltre all’infortunato Diop) da inserire nell’organico verdeblù (che ha visto partire Pietrelli in direzione della Juventus Under 23), rimangono al terzo posto, ma vedono allontanarsi ulteriormente il duo di testa, Padova e Vicenza.

La gara si apre nel segno di Stukler, che dopo soli 5’ sorprende la rabberciata retroguardia gardesana e porta subito in vantaggio i padroni di casa. La formazione di Diana reagisce e sfiora il vantaggio con Cavuoti, abile a portarsi al tiro in bello stile. Mangiapoco, però, non si lascia superare e mantiene inviolata la propria porta.

Sul fronte opposto è ancora il temuto Stukler a rendersi insidioso, ma Liverani è attento. Il finale del primo tempo è nel segno dei gardesani, ma Mangiapoco è sempre reattivo e annulla i tentativi nell’ordine di Hergheligiu e Crespi (che si vede annullare anche un gol per fuorigioco).

La ripresa si apre col pareggio della FeralpiSalò. Brambilla riceve da Vesentini e scaglia una conclusione che, deviata da Nichetti, beffa il portiere locale. L’1-1, però, non basta alla voglia di vincere della Giana, che si riporta subito in avanti e al 21’ il neo-entrato De Maria con una splendida conclusione di prima intenzione sigla il suo primo gol tra i professionisti. Tutto da rifare, dunque, per la compagine di Diana, che cerca di raddrizzare nuovamente la situazione, ma i padroni di casa sono determinati. Al 31’ giunge così il tris per i biancazzurri, che firmano il definitivo 3-1 con Marotta. Nel finale, infatti, la FeralpiSalò prova a rifarsi sotto, ma la Giana non si lascia sorprendere.