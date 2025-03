La gioia di Baiano. "Strada spianata da un episodio. E’ andata bene»

Ottima, per i tre punti, l’entrata di Ciccio Baiano nella famiglia del Poggibonsi.

"Non poteva andare meglio – esordisce il tecnico giallorosso – un episodio, a noi favorevole ci ha spianata la strada. Siamo stati bravi a tamponare le offensive dell’Orvietana. Molto meglio nella ripresa rispetto alla prima parte. Onestamente, non potevo chiedere di più ai ragazzi, a digiuno di vittorie ormai da tempo, come si è visto all’inizio quando erano troppo timorosi e non riuscivano a giocare. Una settimana non basta a recuperare tutte le situazioni, però, la voglia e la cattiveria agonistica che ho visto fanno ben sperare per raggiungere l’obiettivo salvezza".

La sosta, mister Rizzolo, giunge a puntino... "Fra due settimane vedremo una squadra completamente ritrovata? Lo spero. Già sotto l’aspetto tattico e caratteriale siamo stati ben presenti. E’, però, mancata la qualità. Vero che le condizioni del terreno hanno influito ma a questo dovremo abituarci. La situazione di Orvieto è comune a molti altri campi."