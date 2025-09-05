LA GIORNATA. C’è Gubbio-Perugia. Rimini senza stadio: la gara a rischio

Sarà il derby umbro tra Gubbio e Perugia, in programma domani alle 15 allo stadio "Barbetti", ad aprire la terza giornata nel girone B di serie C. Sabato sono in programma altre quattro gare, tutte con inizio alle ore 17,30.

Oltre ad Arezzo-Vis Pesaro riflettori puntati su Ascoli-Juventus Next Gen che mette di fronte due delle formazioni più accreditare per lottare nel gruppo di testa. Interessante si annuncia anche la partita Torres-Pianese con sardi e amiatini in cerca continuità. L’ultima sfida del sabato è quella tra Carpi e Campobasso.

Domenica si riparte nel pomeriggio: alle 17,30 si disputano Pineto-Pontedera e Ravenna-Bra con i romagnoli chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel derby romagnolo a spese del Forlì. La terza giornata si concluderà con tre gare serali alle 20,30. Il Livorno ospita il Guidonia Montecelio in una sfida tra matricole, il Rimini (in piena caos societario) dovrebbe ricevere la Ternana, ma i romagnoli sono ancora senza stadio dopo che il comune aveva chiuso l’impianto per i mancati versamenti da parte del Rimini delle quote di affitto, tanto che alla ripresa degli allenamenti la squadra aveva trovato i cancelli chiusi e le serrature cambiate. Al momento, quindi, permane il rischio che non si giochi. Ultima partita in programma Sambenedettese-Forlì.