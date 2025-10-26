La giornata della Serie D. Per Ostiamare e Teramo sfide abbordabili: i laziali vedono la fuga

Nella nona giornata un solo derby, quello tra Maceratese e Ancona. Per i dorici l’impegno più probante, almeno sulla carta, delle squadre che occupano il podio del girone F di D, visto che la capolista Ostiamare è impegnata nel testa coda, mentre il Teramo ospita la Sammaurese. Serie D (girone F), nona giornata (ore 14:30): Castelfidardo-Ostia Mare, Chieti-Atletico Ascoli, Vigor Senigallia-Termoli (ore 15:30), Fossombrone-Notaresco, Giulianova-San Marino, Maceratese-Ancona (ore 15), Sora-L’Aquila, Teramo-Sammaurese, UniPomezia-Recanatese (a porte chiuse). Classifica: Ostia Mare 24; Ancona 19; Teramo 18; L’Aquila e Notaresco 17; Chieti 12; Atletico Ascoli e Vigor Senigallia 11; Termoli 10; Sora, Maceratese e UniPomezia 9; Fossombrone. Giulianova e San Marino 7; Recanatese e Sammaurese 4; Castelfidardo 1. Prossimo turno: Ancona-Giulianova, Atletico Ascoli-UniPomezia, L’Aquila-Vigor Senigallia, Notaresco-Sora, Ostia Mare-Teramo, Recanatese-Castelfidardo, Sammaurese-Fossombrone, San Marino-Chieti, Termoli-Maceratese.