La giornata. E’ Grosseto-Tau la partitissima del settimo turno

Nella settima giornata di campionato sarà la sfida Grosseto-Tau Altopascio a tenere accesi i riflettori: allo Zecchini si sfideranno infatti due delle tre capolista del girone, e la terza, proprio la Robur, ha la possibilità di staccarne una, se non entrambe. Potrebbe approfittarne anche il Seravezza, indietro di un solo gradino, impegnato in casa con lo Scandicci. Il San Donato Tavarnelle, partito a marcia ingranata cercherà di non perdere terreno: sfida difficile, però, per i ragazzi di Bonuccelli, contro un Follonica Gavorrano convinto a dare una sterzata alla sua rotta. Il Foligno deve cancellare subito il ko rimediato nel derby con l’Orvietana: ci proverà contro un Poggibonsi che ha bisogno di punti. L’intenzione del Prato quella di affacciarsi il prima possibile ai piani alti: la squadra di Venturi, oggi, dovrà superare l’ostacolo Sansepolcro. Ghiviborgo e Terranuova cercheranno di farsi male per rimanere lontano dai bassifondi; il Trestina, che ospiterà il Camaiore, vuole tirarsene fuori.