La giornata. Gli altri scontri diretti in programma. Fari puntati anche su Ferrara e Lucca

Turno significativo per gli amaranto, impegnati in casa in uno scontro diretto delicato contro un’altra matricola, il Pineto. In ottica salvezza, riflettori puntati sulla sfida tra Sestri Levante penultimo e Fermana ultima. Di sicuro interesse per l’Arezzo anche la partita Spal e Pontedera in Emilia e tra Lucchese ed Entella, entrambe dietro il Cavallino in classifica. Più ardui gli impegni delle altre contendenti alla salvezza: l’Olbia va a Recanati, la Juventus Ng ospita la Carrarese, la Vis Pesaro trova il Cesena al Manuzzi e il Rimini fa visita al Pescara.