La giornata. Il Como apre il turno contro Pomigliano

Prima del derby di domani alle 13.45, il campionato si aprirà alle 12.30 con la sfida tra il Como Women, alla caccia del riscatto dopo il ko contro la Fiorentina per 3-0, e il Pomigliano ma le attenzioni sono tutte rivolte alla stracittadina. Dopo l’esonero di Ganz e il pari con la Samp, il Diavolo deve risalire la china espugnando l’Arena nerazzurra ma l’Inter, reduce dalla manita incassata dalla Juve, vuole i tre punti per avvicinare le prime tre della classe: ieri il vicepresidente Javier Zanetti ha seguito l’allenamento delle ragazze per incoraggiarle. Il.Ch.