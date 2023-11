La giornata. Il Mazzola non vuole fermarsi, Colligiana voglia di riscatto

Voglia di conferma o di riscatto per le formazioni senesi impegnate questo pomeriggio nella 12ma giornata di Eccellenza. Il Mazzola (16 punti), forte del successo conquistato sulla Baldaccio Bruni, grazie alla rete di Nassi, busserà alla porta dell’Audax Rufina. "Mi aspetto una bona prestazione – commenta il tecnico Stefano Argilli –, nel rispetto del nostro principio di gioco. Sono una squadra tosta che non molla e che ha dato filo da torcere a tutti. Scenderà in campo una formazione competitiva, al di là degli acciacchi e delle squalifiche".

La Sinalunghese, reduce dall’1-1 con l’Asta, sarà impegnata nella trasferta sul campo del fanalino di coda Pontassieve: mister Pezzatini è ancora alle prese con gli infortuni di Tiberi e Papa. I rossoblù, 13 punti all’attivo, hanno tutta l’intenzione di dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pari) inanellati nelle ultime giornate.

Se c’è una squadra che ha voglia di riscatto è la Colligiana (11 punti). I biancorossi sono reduci dal ko con il Siena e più in generale da un cammino al di sotto delle aspettative. Oggi la chance per ingranare la marcia: al Manni arriverà la Fortis Juventus. Rientrerà dalla squalifica (quattro giornate poi ridotte a tre) il capitano Manganelli. Il pareggio ottenuto nel derby con la Sinalunghese ha permesso all’Asta (8 punti), di mettere fine a una serie nera di risultati.

L’impegno di oggi, contro il Terranuova Traiana, non è dei più semplici: "Ci siamo portati dietro qualche acciacco dalla partita – dice mister Stefano Bartoli – ma il clima è positivo. Il Terranuova ha una rosa costruita per vincere e ha saltato due turni, per lo stop del campionato e per il riposo". Oltre a Minucci, Guidarelli, Maggini e Fontani, Bartoli dovrà rinunciare anche a Fineschi che ha salutato la squadra per una scelta professionale e di vita.