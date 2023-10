La giornata. Il Ravenna va ko a San Marino

Così i risultati dell’ottava giornata: Corticella-Carpi 3-1, Fanfulla-Sammaurese 2-1, San Marino-Ravenna 2-1 e Sangiuliano-Imolese 1-2, giocate sabato Lentigione-Aglianese 1-2, Borgo S.D.-Certaldo 2-0, Prato-Forlì 2-2, Pistoiese-Progresso 2-1 e Sant’Angelo-Mezzolara 2-0. Classifica: Ravenna 17, San Marino 16, Imolese 15, Carpi, Fanfulla e Forlì 14, Sammaurese, Corticella e Pistoiese 12, Prato 11, Sant’Angelo, Mezzolara e Aglianese 10, Lentigione 9, Borgo e Sangiuliano 7, Certaldo e Progresso 6.

Mercoledì alle 14,30 si torna subito in campo per la 9a giornata in cui il Carpi riceve il Sangiuliano: mister Serpini (che salvo sorprese sarà squalificato) recupera Saporetti dopo le 3 giornate di stop ma non avrà Rossi espulso ieri (una giornata per lui per doppio giallo), da valutare Mandelli acciaccato.