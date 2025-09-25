LA GIORNATA IN SERIE C. Il Ravenna non molla. Anche l’Ascoli continua a salire. Perugia in crisi nera

I turni infrasettimanali solitamente nascondono insidie anche per le squadre più attrezzate. Stavolta, però, non ci sono state grandi soprese nel girone B. Detto dell’Arezzo, ha vinto anche il Ravenna, l’altra capolista, sul campo del Carpi prossimo avversario degli amaranto: un 1-2 che porta le firme di Spini e Luciani su rigore.

L’Ascoli è un rullo compressore: 3-0 anche al Pineto con i gol di Milanese, D’Uffizi e Chakir e ancora zero gol subiti in campionato. Avanza la Juventus Next Gen, che batte 2-1 la Torres in rimonta. Bene anche Ternana e Campobasso, vittoriose rispettivamente contro Pontedera (2-1) e Gubbio (2-0).

Inizia male l’avventura di Braglia a Perugia: Grifo sconfitto 1-2 al Curi contro la Samb. Boccata d’aria, invece, per Formisano e il suo Livorno, cui basta il gol dell’eterno Dionisi per sconfiggere in trasferta il Bra. Tre punti, infine, per il Forlì contro la Vis Pesaro (3-1) e per il Guidonia, ancora di misura (1-0) contro il Rimini grazie a un gol a tempo scaduto di Calì.