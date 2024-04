La goleada. United Carpi, è un poker. Cavezzo, 12 ko su 14 gare

cavezzo

0

united carpi

4

CAVEZZO: Valentini, Malavasi N., Saracino, Tonini, Malavasi S., Malavasi M. (84’ Giliberti), Storchi (57’ Gilioli), Masiello (63’ Vatra), Kolaveri, Pressato, Casari (57’ Pacella). A disp.: Boschini, Dondi, N’Diaye, Muracchini. All. Gatto.

UNITED CARPI: Lusetti, Romani (69’ Gianasi), Vezzani, Malagoli (81’ De Marino), Bulgarelli, Paramatti, Prandi (76’ Teocoli), Garlappi (85’ Cometti), Jocic, Assouan, Mariconda (46’ Elatachi). A disp. Guzzinati, Chakir, D’Elia, Mebelli. All. Borghi.

Arbitro: Cobzaru di Bologna

Reti: 15’ Assouan, 52’ e 74’ Elatachi, 91’ Jocic Note: ammoniti Malavasi S., Gilioli, Prandi, Kolaveri, Malavasi N.

Lo United Carpi dilaga a Cavezzo infliggendo alla squadra di casa, sempre penultima e con un piede in Prima categoria, il 12esimo ko nelle ultime 14 gare anche se i playoff non sono più raggiungibili dalla squadra di Borghi, tropo distante da 2° e 3° posto. Al 15’ Assouan parte dalla trequarti, si decentra e con un diagonale buca Valentini portando in vantaggio lo United. Il Cavezzo risponde subito con Pressato, il cui tiro è deviato in corner dal volo di Lusetti. Alla mezz’ora Nicolò Malavasi da due passi manda alto di testa. Poi Casari dalla distanza impegna nuovamente Lusetti, mentre poco dopo Storchi devia un tiro-cross che termina a centimetri dal palo. Nella ripresa dopo 7’ punizione tagliente di Vezzani, Valentini interviene male ed Elatachi a porta sguarnita insacca. Al minuto 74 lo United cala il tris: Malagoli manda Jocic in profondità, tocco a servire Elatachi che deve solo appoggiare in porta per firmare la doppietta personale. Dopo il terzo gol il Cavezzo torna a rendersi pericoloso, prima con la botta da fuori di Marcello Malavasi e poi con Kolaveri, fermato solo da un gran intervento di Lusetti in uscita bassa. Nel finale i blucelesti di mister Borghi attaccano ancora, trovando il poker nel recupero: da punizione Vezzani premia l’inserimento di Jocic che supera Valentini per la quarta volta, mettendo il sigillo finale sul match.