La grande novità. Adesso la società ha anche una App

Ormai per molti aspetti della nostra vita sono disponibili delle App dedicate e la Polisportiva Ponzano ha deciso di essere pioniera in questo campo per quanto riguarda le società sportive del nostro circondario. È infatti scaricabile l’applicazione ufficiale della società, sia per dispositivi Apple che Android. Una novità assoluta che rappresenta un punto di riferimento per tutti i membri del club, offrendo una vasta gamma di strumenti per semplificare e migliorare l’esperienza all’interno della società. Dalle news alle rose e i risultati di tutte le squadre, ma anche uno spazio denominato “La Gazzetta Gialloblù” per mettere in evidenza le gesta dei giovani calciatori o la sezione “The Wall,” dedicata all’interazione sociale.