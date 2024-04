La grande prova. Asta non stecca con Pontassieve. Tre punti preziosi per la salvezza

ASTA TAVERNE

3

PONTASSIEVE

0

ASTA TAVERNE (4-2-3-1): Anselmi; Cinelli, Grassini, Bianchi (Pugliese 38’ St), Bardotti (Gianni 16’ St); Mazza, Ceccatelli (Guidarelli 31’ Pt); Jrad, Discepolo (Monterosso 38’ St), Doka (Uznanski 26’ St); Dieme. Allenatore Bartoli

PONTASSIEVE (4-4-2): Morandi; Pruneti (Urbinati 26’ St), Gabbrielli, Fani, Giannelli L.; Giannelli S., Salvadori (Batistini 26’ St), Corsi, Cassai; Latini (Pareggi 15’ St), Bianchi. Allenatore Marchionni.

Arbitro: Octavian Zmau di Prato (Angelici-Paoli).

Reti: 18’pt Jrad, 41’pt Doka, 37’st Discepolo.

Note: Ammoniti: Latini, Pruneti, Giannelli L., Batistini.

SIENA –L’Asta non stecca contro il Pontassieve e grazie a un netto 3-0 aggiunge tre punti alla classifica. La partita viene sbloccata al 18’ con un’azione corale dell’Asta, tre tocchi di prima mandano Jrad in porta a realizzare l’1-0 arancioblu. I ragazzi di Bartoli, anche grazie al vantaggio, giocano con ancora più convinzione e al 41’ Doka in avvitamento manda in porta l’ottimo suggerimento di Discepolo. Nella seconda frazione il tris arriva a cinque minuti dalla fine, con la pennellata a giro di Discepolo. Grazie a questo successo gli arancioblu si rilanciano in classifica e nelle ultime tre giornate di campionato hanno tutte le carte in regola per giocarsi il grande obiettivo stagionale, cioè la salvezza diretta senza play-out. Il cammino dell’Asta ripartirà il prossimo weekend contro lo Scandicci.