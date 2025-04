La Juniores regionale della Vianese conquista la promozione in Elite

È stata una stagione straordinaria per la Juniores regionale della Vianese. L’annata era iniziata con l’idea di ottenere una salvezza tranquilla, ma poi, di vittoria in vittoria, la squadra ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, arrivando alla promozione in Elite: un risultato storico per la società di patron Grassi.

La Juniores, dopo la splendida salvezza ottenuta l’anno scorso da mister Max Cavatorti, seguito a livello dirigenziale dal vice presidente Ermes Caroli e dal consigliere Eusebio Borghi, ha pensato di inserire una nuova figura, quella di Vittorio Bondi, in uscita dall’Arcetana, nel ruolo di direttore sportivo della Juniores. Il ds ha affidato la squadra a mister Manuel Ariosi e rinforzare il gruppo con giocatori importanti, tanto da creare una miscela vincente che ha permesso di vincere il campionato con un punto di vantaggio sul Vezzano.

"La società mi aveva chiesto una salvezza tranquilla al mio primo anno in rossoblù, per poi provare a vincere il campionato l’anno dopo – spiega Vittorio Bondi - A fare la differenza, però, è stato il gruppo di lavoro. La partita contro il Vezzano, al quale vanno i miei complimenti per la magnifica stagione, vinta per 3-1 dalla Vianese nella prima di ritorno, ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi, tant’è che abbiamo legittimato il nostro primato, che durava dalla prima di campionato, con un eccellente girone di ritorno, che si è risolto sabato scorso, all’ultima di campionato, col successo sulla Virtus Libertas, legittimando una promozione che abbiamo decisamente meritato. Vorrei ringraziare tutta la società per averci sempre sostenuto, oltre a mister Ariosi, già confermato e a tutto il suo staff per l’eccellente lavoro svolto".