La Lanterna supera Brancagliana 2-0 nel Torneo delle Contrade di Pietrasanta

la lanterna

2

brancagliana

0

LA LANTERNA: Nari, Bazzichi, Bresciani, Da Prato, Landi (Bonaguidi), Carella, Pellizzari, Garbati, Sancredi A. (Pardini), Sancredi G. (Lombardi), Caddeo (Balduini). All. Neri.

BRANCAGLIANA: Pili, Baldi (Cimardi), Ulivi (Bertoneri), Lazzeri, Intaschi A., Poli (Gherardi), El Abid (Corfini), Chereches (Puccetti), Laaribi (Poli A.), Intaschi R. (Da Prato), Cagnoni. All. Larini.

Marcatori: 10’ st Bresciani, 30’ st Sancredi G.

Note: espulso Cagnoni.

PIETRASANTA – La Lanterna-Brancagliana valeva per il primo posto nel girone B, del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, e ad aggiudicarselo è stata La Lanterna vincitrice per 2-0. Una sconfitta, comunque, indolore per la Brancagliana già qualificata ai quarti di finale. Partita che, dopo un primo tempo vivace ma finito a reti bianche, si incendia nella ripresa. A spezzare l’equilibrio ci vuole una giocata; giocata che arriva con la botta dalla distanza di Bresciani. Trovato il vantaggio La Lanterna controlla ed affonda nuovamente. È ancora Bresciani il protagonista, rapida azione di contropiede e splendido filtrante per Gian Maria Sancredi che raddoppia. Successo meritato, secondo Gabriele Becchelli: "Per quello che si è visto in campo non ci sono dubbi. Già nel primo tempo avevamo sprecato almeno due grandi occasioni, pur non giocando benissimo. Nella ripresa, però, con un altro appiglio abbiamo fatto la differenza". "Nel primo tempo – commenta Lorenzo Casini – ci sono state diverse occasioni da ambo le parti. Nella ripresa, invece, loro sono sono stati bravi a sbloccare in mischia da calcio d’angolo e da lì la partita si è un po’ innervosita e, complice anche il fatto che siamo rimasti in 10 per un doppio giallo molto veniale, non siamo più riusciti a riprendere la partita, subendo il raddoppio in contropiede. Le partite si giocano sugli episiodi, ma complimenti a loro, che sono a un’ ottima squadra".

Classifica: La Lanterna 6; Brancagliana 3; Tiglio/La Beca 0.

Sergio Iacopetti