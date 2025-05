La Larcianese non vuole fermarsi. Con il Fiesole c’è il ballo la finale

Nuovo appuntamento calcistico per la Larcianese che sta disputando una stagione lunga e stancante ma allo stesso tempo straordinaria. Dopo avere vinto playoff del girone A di Promozione, partendo da una posizione di svantaggio, la squadra allenata mister Maurizio Cerasa è chiamata disputare la semifinale dei play off regionali. Domani, sul neutro di Montelupo Fiorentino, con inizio alle 16, affronterà la formazione fiorentina del Fiesole, che ha vinto gli spareggi del Girone C di Promozione. La squadra avversaria è allenata da Rosario Selvaggio, ex tecnico di Piagge e Lanciotto Campi.

In campionato la squadra fiorentina era arrivata quarta con quarantotto punti, frutto di tredici vittorie e nove pareggi. Per arrivare a questa semifinale ha sconfitto Audax Rufina e Casentino. Una semifinale che si presenta molto equilibrata. Entrambe le formazioni stanno attraversando un ottimo periodo di forma, entrambe sono convinte di poter conquistare la finalissima. Stavolta, rispetti agli spareggi dei playoff dei gironi, nessuna squadra parte con un vantaggio; infatti, se al termine dei tempi supplementari il risultato fosse ancora in parità, saranno necessaria i calci di rigore per decidere la squadra vincente.

Per quanto riguarda le formazioni che saranno protagoniste della semifinale, nella Larcianese saranno sicuramente assenti l’infortunato Bagni e lo squalificato Iannello. Si sta cercando di recuperare dall’infortunio il difensore Tafi, assente nella gara di domenica contro il Pietrasanta. Nel Fiesole sicura è l’assenza dello squalificato Picchi.

Alla vigilia di questa fondamentale gara della stagione, abbiamo ascoltato le parole del direttore sportivo Gabriele Cerri, alla sua prima stagione con la Larcianese: "La società viola aveva programmato di centrare l’obiettivo dei playoff nel giro di tre anni – confessa –. Ci siamo riusciti al primo e questo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. È il risultato di un ottimo lavoro, eseguito congiuntamente dallo staff tecnico, dall’allenatore Cerasa e dalla dirigenza. Abbiamo una grande fiducia sulle qualità tecniche del nostro allenatore, tanto che abbiamo deciso di confermarlo anche per le prossime due stagioni. Considerato l’ottimo cammino che abbiamo fatto, ricco di soddisfazioni e risultati straordinari (vedi la vittoria a Pontremoli), questa Larcianese punta decisamente a vincere i playoff subito e andare in Eccellenza. Ma non faremo drammi se non ci riusciremo – mette in chiaro –, perché siamo consapevoli, grazie al grande lavoro che stiamo svolgendo, di potere raggiungere il campionato di Eccellenza nelle prossime stagioni".

Sempre domani si gioca l’altra semifinale che vede affrontarsi il San Giuliano (arrivato agli spareggi grazie al risultato in Coppa Italia) e la squadra dell’Atletico Maremma, vincitrice dei play off del girone B. Questa semifinale verrà disputata sul campo neutro senese delle Badesse. La finale conclusiva è in programma domenica 18 maggio.

Massimo Mancini