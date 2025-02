La Larcianese vola alto. Tris servito al Marginone

LARCIANESE3MARGINONE1

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi (20 st Tersigni), Bagni, Lo Russo (20 st Iannello), Romani (42 pt Seghi), Ba (48 st Vallesi), Ferraro (25 st Maarouf), Mori. A disp. Cannizzaro, Capetta, Lovari, Pala. All. Cerasa

MARGINONE Morini, Puccini, Casali, Lavorini, Conte (41 st Ristori), Bandoni, Carlini (41 st Del Pistoia), Cesaretti (35 st Bellandi), Sheta, Ricci, Venturini. A disp. Bolognesi, Carmignani, Mangiò, Ratti, Papagna, Rotunno. All. Tommei

ARBITRO Pouye di Valdarno

MARCATORI Al 26 pt Venturini, al 14 e al 45 st Ba, al 50 st Tersigni

LARCIANOUn ottimo secondo tempo permette alla Larcianese di ribaltare il risultato e conquistare tre punti importanti per la propria classifica in funzione degli spareggi playoff. La rete della vittoria è arrivata al novantesimo con Ba, che ha messo in fondo al sacco un preciso passaggio di Tersigni. La Larcianese aveva pareggiato lo svantaggio maturato nel primo tempo sempre con Ba, autore di un pregevole gol arrivato dopo quattordici minuti dall’inizio della ripresa. In pieno recupero e su azione di contropiede è nato il terzo gol, segnato da Tersigni, bravo a superare il portiere ospite in uscita disperata.

La gara era comunque iniziata male per la formazione viola. Al 32esimo minuto il Marginone è passato in vantaggio con Venturini: cavalcata sulla fascia destra di Puccini e cross al centro, dove l’accorrente punta interviene di sinistro ed insacca a sorpresa il vantaggio. Sembrava il preludio di un pomeriggio difficile, invece la riscossa dei locali non è tardata ad arrivare. e così al triplice fischio finale tanta è la soddisfazione nell’ambiente viola. La Larcianese ha infatti conquistato tre punti che le permettono di salire al quinto posto, in piena zona spareggi playoff e sabato prossimo, nell’anticipo di campionato, al Cei arriverà la formazione del San Guliano, terza in classifica. Un’altra occasione per avvicinarsi ulteriormente al vertice della classifica, con la consapevolezza che non sarà affatto facile e che, questa volta, non sarà permesso regalare un tempo agli avversari.

Massimo Mancini