La Lastrigiana deve arrendersi al Matteini. Il Terranuova cala il tris. Becattini sale ancora

TERRANUOVA

3

LASTRIGIANA

0

TERRANUOVA (3-5-2): Fedele, Minatti (71’ Viganò), Petrioli (82’ Senzamici), Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Massai, Sacconi (74’ Ceppodomo), Marini (82’ Yanken), Taflaj (71’ Arnetoli). All. Becattini

LASTRIGIANA (4-3-3): Marziano, Becagli (54’ Sarti), Nencini, Del Colle (62’ Crini), Chiavacci, Borselli, Piccione, Mazzanti (70’ Guasti), Palaj (62’ Nania), Caparrini (57’ Morelli), Pierattini.All. Gambadori.

Arbitro: Zmau di Prato.

Reti: 48’ e 56’ Sacconi, 81’ Viganò.

TERRANUOVA – Rientra in carreggiata il Terranuova Traiana, che supera per 3-0 la Lastrigiana al Matteini. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con un corner battuto da Piccione, direttamente in porta. Poi al 23’ è Mazzanti che calcia dal limite colpendo il palo. Qui Fedele compie un vero e proprio miracolo per evitare il gol. Sacconi al 35’ prova la conclusione e stavolta è Marziano protagonista di un numero degno di un acrobata. Un fallo di mano sul limite dell’area vede il Terranuova reclamare per un calcio di rigore. Per Zmau, invece, è soltanto punizione. Alla ripresa i valdarnesi vanno subito in vantaggio. Sacconi al 48’ si lancia sul calcio d’angolo battuto da Mannella e insacca di testa. Il capitano replica poco dopo con una diagonale di collo destro. Infine, all’81’ Viganò realizza il suo primo centro stagionale con un’azione personale dalla fascia e mette così il sigillo al match.

Francesco Tozzi