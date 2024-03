La leader Civitanovese: "Pensiamo al presente"

Il girone di ritorno ha consegnato alla Civitanovese già sei vittorie su nove partite disputate. Nelle altre tre occasioni, la squadra di Sante Alfonsi ha ottenuto due pareggi e una sconfitta, mentre nel girone d’andata, dopo nove turni, si registravano cinque successi, tre pari e ad una débâcle. La differenza sta proprio in quei tre punti guadagnati domenica contro la Sangiustese (all’andata finì 1-1, mentre stavolta è terminata 1-0, ndr), in una gara "molto difficile - commenta il patron Mauro Profili (foto) – sia tatticamente, perché ci hanno chiuso bene gli spazi, che agonisticamente, dato che l’intensità e i ritmi erano alti. Paradossalmente, abbiamo penato di più quando eravamo in superiorità numerica, ma abbiamo saputo soffrire". A sei incontri dal termine del campionato, i rossoblù possono dunque sognare il ritorno in D, che manca dalla stagione 2016-17, anche se dalle parti del Polisportivo non ci si sbilancia sulla questione. "Ragionare partita dopo partita, guardando solo al nostro cammino e non a ciò che fanno gli altri", si limita a dire Profili. Ed effettivamente, più che pensare al Montefano, che domani recupera il match contro l’Osimana ed ha la possibilità di riportarsi a -2 dalla capolista, la Civitanovese ha l’obbligo di premere sull’acceleratore rispetto alla prima parte del torneo, quando, negli ultimi sei incontri, perse in due occasioni e pareggiò in altrettante. Domenica, la Civitanovese sarà ospite del K Sport Montecchio Gallo, ma non avrà a disposizione il portiere Testa e il mediano Ivan Visciano, entrambi squalificati: "Non ho compreso quelle due ammonizioni – conclude Profili -. In ogni caso, confido in chi li sostituirà, perché finora tutti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Dobbiamo soltanto essere più cinici in fase offensiva".

Francesco Rossetti