La leader dell’Eccellenza: "Civitanovese, no problem"

"Sbagliato l’approccio e il Monturano si è difeso bene, ma siamo pur sempre in testa alla classifica". Claudio Cicchi, dg della Civitanovese, tranquillizza gli animi dopo lo 0-0 di domenica. "Sono stati mal interpretati i primi venti minuti – analizza –, nella ripresa la squadra si è spinta avanti ma è mancato l’ultimo passaggio. Inoltre, il campo era pesante e noi disponiamo di giocatori molti tecnici che possono essere penalizzati da tale condizione, anche se devo ammettere che il Monturano non ha rubato nulla. Credo meriti qualcosa in più dell’attuale posizione". In certe occasioni occorre essere un po’ più smaliziati: "ai ragazzi – dichiara il dirigente – dico che non sempre si può giocare col fioretto. A volte, il gol arriva anche da palla inattiva, nelle mischie, sugli sviluppi di un corner, perciò occorre metterci un pizzico di cattiveria agonistica in più". Ciò detto, "il punto va accettato – riflette – e non bisogna certo farne un dramma. Non si è ripetuta la prova perfetta contro il Montefano, ma non eravamo fenomeni allora e non siamo scarsi ora. Certo, se vogliamo restare lassù dobbiamo dare tutti il 110% ogni volta". L’obiettivo è rimanere al comando in vista della pausa natalizia: "dipende solo da noi – conclude Cicchi –, a Jesi dovremo andare con la rabbia di aver perso l’occasione di stare a quattro punti dalle seconde e la consapevolezza di doverci adattare a un campo con alcuni problemi".

Francesco Rossetti