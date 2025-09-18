La Leon non ha paura. Sotto di 2, rimonta il Milan

VIMERCATEdi Roberto SanvitoLa Leon non vince, pareggia ancora (dopo l’1-1 di sabato col Ciserano), ma c’è. Eccome se c’è. Lo certificano i 90 minuti e più di ieri a Solbiate Arno contro il Milan Futuro terminati 2-2 dopo una partita furente a livello di emozioni, combattuta fino all’ultimo e che sembrava, ingenerosamente per la Leon, chiusa dopo poco più di un’ora quando i baby rossoneri mettevano a segno il gol del 2-0 grazie a Chevejo Balentien su assist di Ibra Junior. Qualsiasi squadra sotto di due reti in trasferta al cospetto di un’avversaria così forte si sarebbe persa d’animo, ma non la Leon che avrebbe potuto essere in ben altra situazione di punteggio in quel momento se avesse concretizzato l’enorme mole di gioco creata. Nei primi 45 minuti si registrano quasi esclusivamente occasioni a favore degli uomini di Matteo Vullo. Già intorno al quarto d’ora gli orange si affacciano in area Milan Futuro, prima in mischia con Pelle e poi dopo una bella azione corale conclusa da El Kadiri su cui si oppone un difensore. All’improvviso il vantaggio della formazione di casa. Minuto 22, assist di Chaka Traoré e colpo vincente di Perina. La Leon si getta nuovamente all’attacco che prima del riposo sfiora in almeno due occasioni il pareggio prima con Pelle che sugli sviluppi di un corner spara alto da favorevolissima posizione e poi con Bonseri in girata. Nella ripresa parte un poco meglio il Milan Futuro che al 17’ trova il raddoppio. Cruciale però la reazione immediata della Leon che 120 secondi più tardi accorcia le distanze col solito Davighi, al suo terzo bersaglio grosso tra Coppa e campionato. Assist volante di Zappa e Davighi in area a tu per tu con Bouyer non sbaglia. Brianzoli tutti in avanti, dall’altra parte Ibra Junior fallisce una facile occasione per chiudere i giochi. Non sbaglia pochi secondi dopo Bonseri che torna al gol in Serie D nell’occasione più importante. Il suo è un gol di rapina che vale il 2-2 definitivo.