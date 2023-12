La Leon si rinforza in serie D. Mercato con Aiolfi e Pozzoni. Il Muggiò cerca un altro bomber

La Leon è la prima società che in Eccellenza si è mossa sul mercato di riparazione pescando soprattutto dalla serie D per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Joelson e duellare, nel girone di ritorno, con Mapello e Sondrio per il primo posto. Dall’Aglianese arriva il portiere classe 1997 Stefano Aiolfi già visto in Brianza nel campionato 201617 con la casacca del Seregno. Poi Nocerina, Lanusei, Lucchese, Troina, Castrovillari e Crema; si forma nel vivaio del Milan. Alessandro Federici invece è un difensore del 2004 di proprietà dell’Alcione che ha già assaggiato l’Eccellenza con Verbano e Solbiatese.

Tanta serie D nei suoi trascorsi per Daniele Pozzoni, centrocampista classe 1998, che aveva iniziato la stagione nel Cortefranca. Sempre nel girone B movimenti solo in uscita, per ora, a Muggiò. Il dg Jacopo Colombo sta lavorando sia per rinforzare la rosa ma prima di tutto per ovviare agli addii in attacco di Jacopo Zenga che all’esordio a Codogno in Promozione ha siglato una doppietta e di Andrea Vassallo, il primo a dire addio e ad accasarsi al Pavia. Non fanno più parte della rosa anche il difensore Raul Zucchetti e Federico Donati Sarti. Nel girone A l’Ardor è alla ricerca di una punta per sostituire l’infortunato Axel Caldirola, come il Meda dopo la partenza di Brighenti. Tutto fatto alla Base che ha pescato dal Vittuone a partire dall’attaccante Mirko Cavaliere che si è subito ben ambientato segnando già tre reti. Con lui sono arrivati all’Altopiano i difensori Davide Malvestiti e (definitivo) Simone Medici (2004). Salutano Seveso Giugliano, Fabozzi, Hamidi, Pereryra e Locatelli.