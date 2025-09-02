La lettera d’addio. Lind: "Grazie Pisa, troppa nostalgia di casa»

"Cari Pisani". È così che si apre la lunga lettera postata sui social da Alexander Lind. Passionale, sincero. Così come è stato sul campo, l’attaccante danese ha voluto spiegarsi direttamente con i tifosi, in seguito alla sua cessione al Nordsjælland. "Prima di tutto voglio ringraziarvi di cuore per quest’anno straordinario: insieme abbiamo conquistato la Serie A e vissuto emozioni meravigliose. Questa stagione resterà nei miei ricordi per tutta la vita". La voglia, il bisogno di tornare in patria, in Danimarca, la motivazione: "So che per molti è difficile capire perché qualcuno possa rinunciare al sogno di giocare in Serie A, uno dei campionati più prestigiosi al mondo, il sogno di una vita per tanti. Ma per me c’era qualcosa di ancora più importante: la nostalgia di casa era diventata troppo grande". Una precisazione l’ha voluta fare Lind, oltre che a un ringraziamento e a un augurio: "Voglio che sia chiaro che questa decisione non ha nulla a che vedere né con i tifosi né con il club, tutt’altro. Siete stati fantastici, e il vostro sostegno sugli spalti è unico. La società è in ottime mani e sono sicuro che, con questo staff e questa squadra, arriveranno grandi risultati anche in Serie A".

Quindi, la chiusura: "Infine, un grande grazie alla società per la comprensione. Vi auguro davvero tutto il meglio". Firmato Alexander Lind. Immediati tanti commenti di amore da parte dei tifosi e dei compagni. D’altronde, quanto mostrato in una stagione rappresenta un rapporto vero, di affetto e gioia, per un traguardo storico. Pisa saluta il suo "rinoceronte", un pezzo importantissimo dell’indimenticabile annata della promozione in Serie A dopo 34 anni. Un giocatore che resterà per sempre legato ai colori nerazzurri.

Lorenzo Vero