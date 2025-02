La lezione dell’ex tecnico amaranto passato per Juve, Napoli e Chelsea. Torna Sarri e spiega come si prepara una gara

Il 2025 della sezione allenatori di calcio di Arezzo, presieduta da Loris Beoni, prosegue con il suo calendario di eventi e riunioni. Dopo aver ospitato Daniele Tognaccini, per 19 stagioni al Milan, dove è stato l’ideatore di Milan Lab, ecco un altro big protagonista. L’appuntamento è con Maurizio Sarri ed è stato messo in calendario per lunedì 24 febbraio alle ore 20.45 nell’auditorium dell’Arbitro Club allo stadio Comunale. Al centro dell’incontro sarà "la preparazione della partita: video e campo". L’incontro - spiega la sezione aretina dell’Aiac - visto l’alto numero di richieste arrivate agli organizzatori subito dopo la pubblicazione sui social dell’evento è a numero chiuso, e più precisamente fino al limite della capienza dell’auditorium dell’Arbitro Club.

Sarà quindi necessario prenotarsi e verrà data precedenza a tutti coloro che risultano associati all’Aiac e in regola con il tesseramento per l’anno corrente. Nelle prossime ore la sezione aretina comunicherà le modalità di iscrizione all’evento in programma e i contatti per poter prendere parte all’appuntamento.

Per Sarri quindi un appuntamento per illustrare la propria visione in merito alla preparazione delle partite oltre ovviamente al dibattito e al confronto con quanti prenderanno parte all’incontro con l’ex allenatore che partito dai dilettanti è arrivato fino alla serie A, vincendo uno scudetto con la Juventus e l’Europa League con il Chelsea.