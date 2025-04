La Libertà Viaccia in vetta solitaria dopo la vittoria sulla Polisportiva Carraia

Una doppietta di Batacchi ed un assolo di Biancalani hanno permesso a La Libertà Viaccia di issarsi al primo posto in classifica in solitaria, battendo la Polisportiva Carraia diretta concorrente. E’ il punto sulla Terza Categoria, con la quartultima giornata di campionato pronta a chiudersi stasera con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì (che stavolta vedrà impegnate l’Atletico Esperia ed il Prato Sport) in attesa dei recuperi di mercoledì. A far festa è La Libertà Viaccia nuova prima della classe solitaria dicevamo, che alla luce del 3-1 finale si è aggiudicata al Ribelli lo scontro al vertice con il Carraia andando a +3 sui rivali. Un vantaggio che la banda Sensi tenterà adesso di conservare (o ancora meglio implementare) sino alla fine, anche se in palio ci sono virtualmente altri nove punti.

Sempre più incerta anche la lotta per i playoff, con il Tobbiana battuto in trasferta dal San Lorenzo Campi Giovani: i tobbianesi restano terzi in graduatoria, ma adesso hanno le rivali ad un passo. In quarta posizione c’è adesso Las Vegas: il 3-1 sul Carmignano (doppietta di Torri ed acuto di Bandinelli) permette ai vaianesi di Shehaj di portarsi ad un solo punto dalla terza piazza.

E attenzione all’Eureka, che sta vivendo un momento a dir poco magico: dopo la vittoria al debutto della fase regionale delle coppe provinciali contro l’Hitachi Pistoia (in una kermesse che mette in palio in posto in Seconda Categoria) gli uomini di coach Ottati hanno demolito il Paperino San Giorgio grazie alle reti di Pappadà e Bessi (2-0). E considerando che hanno una gara in meno delle concorrenti dirette, un successo nel recupero permetterebbe l’aggancio al terzo posto. Resta comunque in corsa il Bacchereto, nonostante il pari a reti inviolate casalingo con la CDP Vaianese. E rialza la testa, a metà graduatoria, il Firenze Nord: di Degl’Innocenti (due volte) e Mazzilli gli acuti nel 3-0 ad Usella contro La Briglia. Allo stesso modo, il Colonnata ha vinto Nel girone di Pistoia, torna infine a sorridere il Prato Nord U21: i ragazzi di Rauseo sono finalmente tornati alla vittoria regolando al Galleni il fanalino di coda Ligacutiglianese in virtù del 2-1 finale.

G. F.