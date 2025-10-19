La Maceratese a Notaresco: "Faremo valere le nostre idee"

La Maceratese farà visita al Notaresco e l’attaccante esterno Mattia Gagliardi ha in testa solo la sua squadra, a prescindere dalle condizioni del terreno di gioco che non permette di esprimere il gioco palla a terra. "In settimana – ha detto il giocatore Gagliardi, arrivato durante la stagione dall’Ascoli – ci siamo allenati come le altre volte, seguiamo le indicazioni del tecnico e pensiamo al bene della Maceratese e non dei singoli". I biancorossi sono chiamati a dare una conferma a quanto fatto vedere sette giorni fa contro L’Aquila, ma soprattutto a muovere la classifica. Non sarà facile perché dall’altra parte c’è un avversario che viaggia nelle zone alte della graduatoria, è abituato a giocare su un terreno “particolare“ e ha in Infantino un attaccante che sa come togliere le castagne dal fuoco. Del resto il giocatore ha firmato 7 gol, al momento non si sa se potrà essere utilizzato da Vagnoni che mal volentieri rinuncia al suo bomber. "Ho visto – spiega Gagliardi – che il campo del Notaresco non è affatto dei migliori, ma noi pensiamo alle nostre idee di gioco, poi il risultato dipende da tanti fattori e comunque daremo il massimo". La squadra di Possanzini dovrà adattarsi subito al campo e tenerne in considerazione perché la precisione non potrà essere delle migliori per le irregolarità del fondo. Di contro i biancorossi troveranno un avversario concreto, che non ama tanti fronzoli ma bada ad andare al sodo sfruttando l’abilità dei giocatori di ribaltare l’azione una volta rubata palla. Ed ecco quindi che la Maceratese dovrà prestare molta attenzione nel palleggio, a mantenere il possesso della palla per evitare le veloci ripartenze locali. Per la partita di oggi sono stati convocati Neglia e De Angelis, che avevano saltato la gara sette giorni fa, ma è molto difficile che i due giocatori possano far parte della formazione titolare, ma potrebbero andare in panchina, Non è stato convocato il giovane difensore Pazzaglia.

L’allenatore Possanzini ha cambiato spesso e volentieri lo schieramento, per cui nel suo caso non è proprio vero il detto “formazione vincente non si cambia“. La sensazione è che Lucero possa guidare il pacchetto arretrato, al suo fianco ci sarà o Mastrippolito o Morganti, sugli esterni Ciattaglia e Perini. Non è affatto da escludere che il tecnico possa potenziare il centrocampo dove agiranno Ambrogi, Ruani e con Sabattini e Nasic a contendersi l’altra maglia. Infine in attacco spazio a Marras, Osorio e Gagliardi.