La Maceratese centra la prima vittoria. Un guizzo di Ruani manda il Sora al tappeto

MACERATESE

(4-3-3): Laukzemis, Ferrari, Flaminio, Orazzo, Bassini, Lauria (24’ st Trotta), Pecchia, Casciano (43’ st Mellini), Vono (38’ st Marrale), Stampete (24’ st Bolo), Rao (17’ st Curatolo). A disp: Mutavcic, Ippoliti, Migliazza, Dini. All: Schettino.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero (44’ pt Morganti), Perini, Marchegiani, De Angelis, Ruani, Marras, Cirulli (18’ st Gagliardi), Neglia (18’ st Osorio Otero). A disp: Cusin, Vanzan, Sabattini, Papa, Pazzaglia, Ambrogi. All: Possanzini.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Rete: 37’ st Ruani.

Note: ammoniti Vono. Spettatori 700 circa di cui 100 circa da Macerata.

Nel segno di Augusto Sabbatini, storico capitano e bandiera biancorossa deceduto lunedì e sotto gli occhi di un grande ex come Faustinella. Una buonissima Maceratese espugna con merito il Tomei di Sora grazie alla rete di Ruani e torna con tre punti pesanti per classifica e morale, che possono rappresentare una svolta nella stagione. Vittoria meritata per la squadra di Possanzini che gioca con carattere e coraggio, mostrando compattezza e rischiando il minimo sindacale contro un Sora più propositivo nella ripresa, ma che fa troppo poco per vincere. Maceratese senza Sciarra, Nasic, Marsili e Kone con Possanzini che stravolge la formazione cambiando otto-undicesimi rispetto a domenica. Dentro i ristabiliti Lucero, costretto a uscire prima dell’intervallo per un nuovo problema fisico, De Angelis e Ruani. Opportunità dal primo minuto per Ciattaglia, Mastrippolito, Marchegiani e Cirulli. Pronti e via e dopo un minuto il primo squillo è del Sora. Vono scappa via sulla sinistra e mette dentro un cross rasoterra per la deviazione di Rao che si perde sopra la traversa. La Maceratese si fa preferire e al 26’ va a centimetri dal vantaggio con Cirulli la cui conclusione si stampa sulla traversa. Sempre il biancorosso protagonista poco dopo quando vede annullarsi per fuorigioco la rete del vantaggio. La ripresa si apre con i laziali pericolosi con la conclusione dalla distanza di Bassini deviata in corner da Gagliardini. Sora più intraprendente: al 5’ bussa un’altra volta con Vono la cui conclusione a giro si perde di poco sopra la traversa. La Maceratese è sempre pungente in ripartenza e al 37’ trova il gol partita con Ruani che da dentro l’area trova la conclusione vincente. La gara esplode e in due minuti da segnalare un’occasione per parte. Prima Gagliardi va vicino al 2-0 con una conclusione fuori di poco e sul lato opposto Casciano, da posizione invidiabile, calcia troppo debolmente per impensierire Gagliardini. Nel finale la Maceratese non rischia nulla e alla fine può festeggiare coi tifosi la prima vittoria.