La Maceratese cerca l’impresa a Notaresco. Il campo penalizza la manovra biancorossa

Le pessime condizioni del campo di Notaresco costituiscono un altro avversario della Maceratese perché non sarà facile giocare palla a terra. Non è una buona premessa considerando quanto le formazioni di Possanzini prediligano il gioco palla a terra, il fraseggio, però necessariamente si dovrà tenere conto delle condizioni del terreno di gioco. Ma non è il solo problema a cui dovranno fare fronte i biancorossi, perché gli abruzzesi costituiscono una buona formazione come dimostrano i 14 punti.

La squadra allenata da Roberto Vagnoni schiera in porta il civitanovese Lorenzo Boccanera, in difesa c’è l’esperto Giovanni Formicone che vanta esperienza nei professionisti, mentre centrocampista gli abruzzesi possono contare su Andrea Arrigoni, che ha giocato a lungo tra i professionisti, e davanti c’è Saveriano Infantino, che nonostante i 39 anni, dimostra di avere feeling con il gol avendo finora segnato 7 gol. Al momento non si sa se questo attaccante sarà disponibile per domani, c’è infatti qualche dubbio ma quasi un mese fa la società ha ingaggiato la punta Luca Paudice che tra le tante maglie vestite c’è anche quella della Recanatese, oltre ad altre di serie C.

Il Notaresco è una squadra aggressiva, molto concreta con una buona ed esperta ossatura centrale. Si tratta di una formazione che aggredisce l’avversario per rubare palla e ribaltare l’azione potendo contare su elementi di gamba. In difesa magari concedono un po’ essendo i centrali un po’ lenti e ciò fa pensare che l’agilità e velocità dei biancorossi possano essere un’arma vincente. Tra gli under si dice un gran bene dell’ala Daniele Pistillo, un 2007 proveniente dal Pineto che abbina qualità tecniche a una buona fisicità.

Per quanto riguarda la Maceratese sono da verificare innanzitutto le condizioni degli infortunati. Neglia e De Angelis non hanno giocato domenica contro L’Aquila, non è nemmeno in perfette condizioni Pazzaglia. Oggi si valuterà la situazione, ma è chiaro che non si vogliono correre rischi per non compromettere le condizioni dei giocatori. C’è anche curiosità su quali saranno le scelte di Possanzini, se continuare con Osorio punta centrale, anche se spesso arretra a centrocampo o va sulla fascia, o se puntare su Cirulli sperando che la velocità del giocatore biancorosso possa essere l’arma vincente come sette giorni fa quando un assist in profondità di Marras ha originato l’azione che ha poi fruttato il rigore. La vittoria di domenica scorsa contro il quotato L’Aquila ha portato convinzione e una maggiore tranquillità nell’ambiente biancorosso per preparare nel migliore dei modi la trasferta a Notaresco.