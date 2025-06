La Maceratese contatta Kone. È pressing anche su Sabattini

C’è stato un contatto tra la Maceratese e l’attaccante Mamadou Kone, il classe 1998 ex Sassari e Gladiator, è invece molto più approfondito il discorso con il centrocampista centrale pesarese Lorenzo Sabattini, un 2001 che ha giocato con Grosseto, Sangiovannese, Flaminia e Livorno. La Maceratese non sta pensando solo alle conferme, ma si sta guardando attorno ben consapevole che occorre presentarsi ai blocchi di partenza con una squadra che non disperda l’entusiasmo dopo la stagione culminata nella vittoria nello spareggio promozione con la K Sport. E così sono stati fatti sondaggi anche con Saveriano Infantino, Simone Cecere, Elio De Silvestro.

Al Montefano piacciono il difensore Francesco Grassi, ex Fabriano Cerreto, il difensore Dawit Fossi del Castelfidardo e il centrocampista Leonardo Straccio che nell’ultima stagione ha giocato con la Sangiustese. Il Tolentino ha ufficializzato di avere preso Massimo Romoli, difensore del 1998 reduce dalla stagione con la Folgore Castelraimondo. La K Sport Montecchio Gallo ha ingaggiato l’attaccante Luca Rivi (classe 2004) in forza nella passata stagione all’Urbania e il difensore Nicola Camilloni ex Fossombrone. All’Urbania piace Sedric Kalombo della K Sport.

L’Atletico Ascoli ha tesserato il romano Alessio Di Giorgio, portiere classe 2006, che ha giocato anche con Fossombrone e lo scorso anno a Teramo. La Jesina ha confermato il difensore Cristiano Lapi e l’attaccante Matteo Barocci. Mauro Bertarelli sarà ancora il responsabile tecnico del settore giovanile della Sangiustese. "Lo scorso anno - ricorda - è stato il punto di partenza di un nuovo percorso dando un altro assetto tecnico-organizzativo al vivaio e offrendo delle linee guida a tutti gli allenatori, in modo da avere un approccio comune in ogni categoria. A distanza di un anno, queste decisioni e questi cambiamenti hanno portato dei frutti ma il merito va alla società per la fiducia incondizionata, e agli allenatori". Il Fabriano Cerreto ha dato la panchina a Giacomo Del Bene.

La Belfortese si è assicurata Dauuda Wali, l’attaccante è reduce dalla stagione a Montegiorgio e dopo all’Aurora Treia. Poi è arrivato il jolly difensivo Marco Mariani che ben conosce le esigenze dell’allenatore Giuliano Fondati avuto a Corridonia l’anno passato. Si chiude la lunga parentesi con l’Urbis Salvia dell’attaccante Elia Curzi che approda al Mogliano. La squadra urbisalviense, affidata al tecnico Andrea Verdicchio, sarà ai blocchi di partenza della Seconda categoria con alcuni giocatori confermati: il portiere Matteo Conti, i difensori Daniele Alzapiedi, Marco Nunzi, Thomas Valeri, Samuele Verdicchio e il centrocampista Edoardo Martorelli.

La Settempeda si è assicurata due portieri under: Paride Marchegiani è un 2006 proveniente dalla Maceratese e Lorenzo Giulietti, classe 2007, dalla Cluentina. Attiva la neopromossa Borgo Mogliano del confermato tecnico Claudio Eleuteri: presi i difensori Besjan Sako e Alessandro Tarulli ex Montegiorgio, dall’Aurora Treia è arrivato il centrocampista Riccardo Ruani del 2006, i gemelli Mazzetti, Valerio (terzino ex Sarnano) e Michele (centrocampista ex Vigor Montecosaro).

Il Casette Verdini è sulle tracce dell’attaccante Matteo Ulivello, ex Sangiorgese. L’Aurora Treia si è assicurata il centrocampista under Edoardo Zekiri, ex Mogliano. Il Camerino è sulle tracce dell’attaccante Riccardo Raponi, ex Appignanese, è in trattativa con Luca Cicconetti del Tolentino e con Juan Bautista Cantiani, attaccante ed Belfortese. Si chiude la parentesi tra l’attaccante Samuele Ruggeri e il Potenza Picena che annuncia Paolo Mercuri come presidente onorario del club.