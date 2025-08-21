La Maceratese fa le prove con il Mogliano

Borgo Mogliano 0 Maceratese 5

BORGO : Leonardo Curzi; Bontempo, Ismani, Ruani, Tarulli, Sako, Mongiello, Castelli, Elia Curzi, Zeqiri, Mazzetti. All. Eleuteri. MACERATESE (4-4-2): Primo tempo: Cusin; Perini, Lucero, Morganti (15’ Mastrippolito), Vanzan; Marras, Ambrogi, Sabattini, Neglia; Cirulli, Osorio. Secondo tempo: Bublis; Sciarra, Lucero (51’ Marchegiani), Mastrippolito (51’ Pazzaglia), Ciattaglia (30’ Guideri); De Angelis, Ambrogi (60’ Viscillo), Ruani, Kone; Marsilii, Papa. All. Possanzini.

Reti: 19’ Cirulli, 36’ Neglia, 48’ Marras, 50’ Ciattaglia, 66’ Marsilii.

Due test in uno per la Maceratese (foto di Francesco Tartari della Maceratese) nell’allenamento congiunto a Mogliano contro la formazione locale: è servito per prepararsi alla gara di sabato sera di Coppa Italia con la Recanatese al Tubaldi e per vedere i portieri in prova Gianmarco Cusin (classe 2005) e il lituano Kajus Bublis (2007). Si è giocato sul campo in sintetico, anche sabato i biancorossi giocheranno sul sintetico, inaugurato in questa occasione di fronte a una buona cornice di pubblico.

La Maceratese parte forte e al 19’ trova il vantaggio: lancio preciso di Lucero che mette in azione Neglia, l’ex giocatore della Fermana scatta alle spalle della difesa e serve a Cirulli un pallone che è da spingere in rete. Lo stesso attaccante classe 2004 sfiora subito il raddoppio, a negargli la gioia del gol ci pensa Curzi con un ottimo intervento. Il 2-0 arriva quando il cronometro segna il 35’: Marras scodella un pallone delizioso per Neglia, il giocatore con una spettacolare sforbiciata sotto porta batte il portiere. Prima dell’intervallo il Borgo Mogliano prova a riaprire la gara con la botta da fuori di Curzi, ma il portiere Cusin non si lascia sorprendere.

Nella ripresa la Maceratese allunga il passo. Dopo appena tre minuti Marras trova il tris con un sinistro deviato, mentre al 50’ Ciattaglia mette a segno il quarto gol con un gran destro al volo su assist di De Angelis. La quinta rete arriva al 66’ con Marsilii, l’attaccante protegge bene la palla al limite e calcia di sinistro sul secondo palo. Nel finale i padroni di casa vanno vicini al gol della bandiera colpendo un palo da calcio d’angolo. Un test positivo per la formazione allenata da Possanzini, che ha potuto dare spazio a tanti giovani e provare diverse soluzioni tattiche in vista dell’imminente debutto ufficiale in Coppa. Adesso la mente è per la partita di sabato sera a Recanati che dà il via alla stagione, si tratta della prima partita ufficiale della stagione. Si gioca a Recanati il derby di Coppa Italia e la vincente affronterà il 31 agosto in trasferta l’Atletico Ascoli. In Coppa Italia si decreta la vincitrice ai calci di rigore qualora i tempi regolamentari dovessero terminare in parità.