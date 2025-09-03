La Maceratese in Comune. Crocioni: "In città c’è entusiasmo, abbiamo cambiato passo. Possiamo fare bene anche in D»

Macerata ha cambiato passo: lo vedo nei bar e lo sento per la strada dove la gente parla della Maceratese, o all’edicola dove si acquista il giornale e si legge l’articolo sui biancorossi". È quanto ha detto Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, in Comune dove è stata presentata la squadra che domenica esordirà in campionato ospitando la Vigor Senigallia. "Quest’anno – aggiunge – non c’è la pressione dello scorso anno quando dovevamo vincere per forza. Ritengo che possiamo fare bene, siamo reduci dalla sconfitta esterna con l’Atletico Ascoli ma ho anche visto cose buone; ecco, dobbiamo stare tranquilli".

Il sindaco Sandro Parcaroli si rivolge alla squadra. "La speranza – dice – è disputare un buon campionato perché possa esserci sempre più gente allo stadio". L’assessore Riccardo Sacchi parla dell’impianto sportivo al centro del restyling. "Siamo intervenuti – spiega – per migliorare le strutture di varie discipline, adesso potremo contare su uno degli impianti più importanti della regione. Crocioni ha centrato due promozioni, l’ultima al termine di una stagione al cardiopalma. Ora a Macerata si parla spesso di voi; ragazzi, avete sulle spalle una maglia pesante e prestigiosa. Sono stati sottoscritti 600 abbonamenti, la maggior parte dai giovani e adesso tocca ai tifosi della tribuna e con loro potremo tagliare un traguardo storico di 7-800 abbonamenti".

L’assessore Andrea Marchiori elogia la società. "Ricordo il periodo in cui non c’è stata la Maceratese, adesso abbiamo una società ben guidata, con i conti a posto, con un presidente che ha portato avanti un grande progetto". Stefano Serangeli dg della Maceratese, ha parlato di questo progetto. "Il presidente Crocioni – dice – ci ha permesso di allargare lo staff organizzativo e di cambiare tante cose, situazioni dove in altri club si fa con fatica. La stagione nasconde delle insidie, ma ci vedrà fare bene per quelli che sono gli obiettivi: noi abbiamo una precisa identità, vogliamo valorizzare i giovani e portare gente allo stadio".

Il direttore sportivo Nicolò De Cesare parla del campionato oramai alle porte. "La D – spiega – merita un salto di qualità anche del club e lo stiamo facendo, i giocatori devono sentirsi partecipi della società che non fa mancare nulla allo staff e ai calciatori. Non poniamoci limiti, andremo ovunque con personalità, senza sentirsi una neopromossa ma come Maceratese".