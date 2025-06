La Maceratese pensa a Braconi e Casolla. Il Trodica su Passalacqua e Strupsceki

È della Maceratese la proposta più concreta per l’attaccante Lorenzo Braconi, autoire di 7 reti nel Castelfidardo, ma piace anche molto Francesco Casolla, punta del Fossombrone dove ha realizzato 15 gol. A giorni si attendono le conferme di Edoardo Ruani, Nicola Vanzan e Federico Gagliardini. I primi due tasselli dell’Ancona saranno l’attaccante Andrea Bianchimano e l’ala mancina Cristian Pecci.

Siamo in dirittura d’arrivo perché i difensori Marco Passalacqua, ex Civitanovese, e Riccardo Cantarini, ex Lanciano, possano considerarsi dei rinforzi per il Trodica. La società sta insistendo anche con Alessio Vrioni, ex Maceratese, e su Alexander Strupsceki del Matelica. L’attaccante Denis Perpepaj, lo scorso anno al Montegranaro, è nel mirino della Sangiustese, l’attaccante Mattia Cappelletti, ex Settempeda, è destinato al Chiesanuova.

Tantissime le novità nel Montefano che sarà allenato da Lorenzo Bilò: in questa fase la dirigenza ha fatto il punto con la rosa della passata stagione. Si separano le strade con il portiere Simone David, con il difensore esterno Riccardo Calamita e con il centrocampista Ernest Alla destinati all’Aurora Treia; non ci saranno i difensori Diego Orlietti, Fabrizio D’Auria, Manuel Di Lallo, Davide Bianchi, i centrocampisti Matteo Gabrielli, Nicholas Pincini e Gianluca Candidi. Non faranno più parte della rosa gli attaccanti Leandro Taddei e Filippo Papa, quest’ultimo destinato al Chiesanuova. Sono molto elevate le possibilità che possa rimanere l’attaccante Daniele Ferretti. L’allenatore Alessandro Sandreani è il favorito per sedersi sulla panchina del K Sport Montecchio Gallo. L’Osimana ha confermato l’attaccante Guilherme Mafei iconfermati Lorenzo Alessandroni, Nicholas Fermani, Lorenzo Pigini, Diego Gigli, Giacomo Marchesini e Alessandro Falcioni per una squadra che sarà guidata ancora da Claudio Labriola.

Il Corridonia, che ha affidato la panchina a Martino Martinelli, ha preso il portiere Andrea Pettinari e il centrocampista Andrea Cartechini, confermati il centrocampista Michael Atzori, il portiere Jacopo Mazzocca, il difensore Andrea Marinelli; si sono separate le strade con gli attaccanti Mattia Ruzzier e Matteo Ulivello e con il centrocampista Mattia Monti. La Vigor Macerata, che avrà in Marco Moretti l’allenatore, si è assicurata l’esperto difensore Mattia Benfatto, a porta ci sarà ancora Domenico Fuscà e in attacco Filippo Canesin. La San Francesco Cingoli ha affidato la panchina a Fabio Carucci, inoltre entra nello staff tecnico il cingolano Andrea Strappa, farà parte della squadra del prossimo anno Joseph Faris. Andrea Tiburzi allenatore dell’Appignanese.