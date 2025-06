La Maceratese punta su Nicola Pepa e giovani talenti per un campionato competitivo

La Maceratese insiste per Nicola Pepa, attaccante del 2017 della Recanatese, pur sapendo che la concorrenza è molto forte sul giocatore. Però i biancorossi non demordono e mettono sul piatto della bilancia la possibilità di mettersi in mostra in una squadra in cui i giovani avranno un ruolo primario.

Si vuole ripetere quanto fatto lo scorso anno quando Denny Ciattaglia e Riccardo Bongelli hanno fatto la differenza in campo, ma in questa stagione c’è la consapevolezza che serviranno giovani bravi perché il livello è più alto. In questi giorni c’è stato un confronto tra lo staff tecnico e il presidente, da ieri sono iniziati i colloqui con i giocatori della vecchia guardia che si concluderanno in settimana.

A quel punto si tireranno le somme e si capirà su chi potrà contare l’allenatore Matteo Possanzini per la prossima stagione. Nel frattempo la società sta soprattutto cercando quei giovani che possono fare la differenza, ma c’è anche la consapevolezza che quest’anno la Maceratese dovrà fare affidamento su elementi di esperienza di valore perché il campionato si profila altamente competitivo.

Si sta delinenando anche lo staff tecnico con Emanuele Liberti sempre più vicino alla conferma come secondo di Possanzini.