La Maceratese rinforza l’attacco. Dall’Ascoli arriva Mattia Gagliardi

La Maceratese arricchisce il reparto avanzato con il romano Mattia Gagliardi, un 2004 che fino a poco tempo fa era ad Ascoli dove, tra l’altro è stato impiegato a Pineto nel primo turno di serie C: proprio per questa ragione il giocatore, in base al regolamento, potrà esordire in biancorosso dal 17 settembre. Si tratta di un elemento rapido che può essere impiegato sia come attaccante esterno sia come trequartista. Sul piano calcistico è cresciuto nel vivaio dell’Ascoli, poi ha giocato con il Potenza (serie C), con il Sora (D) e negli Stati Uniti con il Miami FC (Usl Championship), quindi è tornato in Italia e con la maglia dell’Ascoli ha collezionato lo scorso anno 12 presenze segnando due gol in C. "Mi hanno parlato molto bene della piazza e del grande tifo che c’è. Sono pronto – ha detto il giocatore – e carico per questa nuova avventura".

In questi giorni lo staff tecnico ha pesato l’organico e ci sono stati degli aggiustamenti, se ne sono andati gli under Leonardo Romitelli, difensore 2008 ex Recanatese, e il trequartista Francesco Pio Viscillo, ma non è affatto da escludere che possa esserci qualche altro addio considerando l’arrivo di un esterno come Gagliardi.

Ma adesso a tenere banco è soprattutto la gara di domenica contro la Vigor Senigallia, che segna il debutto in campionato della Maceratese. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e alla tabaccheria Monachesi in via dei Velini e al punto informazioni del centro commerciale Val di Chienti. Comunque sia sarà possibile acquistare i biglietti per la tribuna e per la curva anche domenica al botteghino.

La Maceratese ritroverà sulla strada un tecnico come Giuseppe Magi al quale è legata una pagina indimenticabile della storia biancorossa, c’era lui sulla panchina della Maceratese degli Invincibili capace di salire nel 2015 in serie C senza perdere nemmeno una partita. Lo scorso anno in Eccellenza si sono incrociate ancora le strade tra Maceratese e Magi che allenava la K Sport Montecchio Gallo, i biancorossi hanno vinto ai rigori lo spareggio per la D proprio contro la formazione pesarese. "È una società – dice Magi riferendosi alla Maceratese – che ha segnato una tappa importante della carriera". Il tecnico guarda avanti, al campionato. "L’ho detto e ripetuto più volte, ci aspetta una prima fase di campionato di altissimo livello. La Vigor – conclude il tecnico – sta cercando la propria identità e la condizione migliore, tuttavia abbiamo tante qualità ed ottime individualità".