La Maceratese sfida una big. Con L’Aquila un esame da superare

Non ci saranno ancora i difensori Pablo Lucero e Giosuè Marchegiani nella Maceratese che domani ospiterà L’Aquila, e non è un aspetto di poco conto considerando che gli abruzzesi vantano un tridente offensivo di assoluto valore e che sanno farsi rispettare nel gioco aereo. Per i biancorossi si profila un altro esame e non c’è da correre il rischio di non muovere la classifica che, al momento, è abbastanza tranquilla perché questo mese propone una serie di confronti contro squadre d’alta classifica e con ambizioni legittimate da rose di qualità. Ottobre è stato inaugurato dalla partita a Teramo, dove i biancorossi hanno giocato bene ma ciò non ha garantito punti, domani sarà la volta de L’Aquila, quindi Notaresco e Ancona. Guai a segnare il passo in queste gare perché tutto potrebbe tornare di nuovo in discussione.

Nei giorni scorsi la società ha rescisso il legame con Konè e Marsilii, ciò aveva fatto pensare ai tifosi che fosse già stata individuata l’alternativa e che sarebbe stata ufficializzata nel giro di poco tempo, anche perché alla Maceratese manca una prima punta, un giocatore che rappresenti il punto di riferimento della manovra, uno con cui i trequartisti ed esterni possano dialogare, insomma un giocatore dalle caratteristiche di Cognigni che nella passata stagione ha fatto la differenza. In attesa di novità dal mercato c’è da pensare solamente alla gara con L’Aquila dove potrebbero fare la differenza l’agilità e la velocità dei biancorossi per sorprendere un avversario che attacca molto alto scoprendosi alle spalle e che non vanta di difensori veloci. Questo potrebbe fare la differenza, ma servirà anche una formazione molto attenta a non concedere nulla agli abruzzesi che possono mettere in campo quella qualità e fisicità a cui è difficile da contrapporsi. In avanti L’Aquila può contare sull’ex biancorosso Claudio Sparacello che ha indossato la casacca biancorossa da giovanissimo, ora ha 30 anni e l’attaccante (1,87 x 78 kh) è un altro di quelli che sanno farsi valere in area.

Nel frattempo continua ad allenarsi con i biancorossi il giovane Gabriele Pallante, un 2006 della Pianese dove ha esordito in serie C.