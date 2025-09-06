La Maceratese si prepara al debutto. "La Vigor è una squadra forte. Dobbiamo far valere le nostre idee»

"Non vediamo l’ora di affrontare squadre come la Vigor che ben conosce la D; ecco, noi dobbiamo misurare il nostro valore e le prime gare sono importanti per capire a quale livello siamo arrivati". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, è proiettato alla gara di domani alle 15 contro la Vigor Senigallia che segna il ritorno dei biancorossi nella nuova categoria dopo avere vinto l’Eccellenza. "Sono convinto – aggiunge – che con un po’ di pazienza otterremo quanto meritiamo in una categoria in cui siamo pronti a mostrare la nostra idea che ci ha permesso di arrivare fin qui". Ma dall’altra parte c’è un avversario indicato tra le formazioni con le carte in regola per essere protagonista. "Hanno elementi forti, di qualità, alcuni provenienti da categorie superiori, in panchina possono contare su Magi che ha vinto campionati, però sappiamo anche che tutto passa attraverso di noi e dovremo avere pazienza per sviluppare il nostro gioco. Dovremo eliminare l’emozione iniziale per mantenerci lucidi, ma saremo pronti". La Maceratese torna sul suo campo dopo un’estate trascorsa in trasferta. "Siamo nel nostro ambiente che deve essere un valore, niente più della tua casa ti dà quel senso di appartenenza. Poi il campo è perfetto, lo stadio migliorato sensibilmente: ci sono tutte le premesse per disputare una buona gara". Il passo falso ad Ascoli in Coppa Italia è acqua passata, anche se il pesante passivo ha inizialmente lasciato degli strascichi. "Abbiamo vissuto i primi giorni della settimana con rammarico e un po’ di tensione dopo una sconfitta, poi – conclude il tecnico – abbiamo ritrovato più leggerezza degli allenamenti e quanto visto mi fa stare più sereno per domani". Non potrà acnora scendere in campo per motivi regolamentari il neo acquisto Mattia Gagliardi arrivato dall’Ascoli. "Ho scelto Macerata – spiega – perché è una piazza importante, con un grosso seguito". Nel test con l’Ascoli il neo attaccante biancorosso ha segnato il terzo gol alla Maceratese. "Forse era un segno del destino. In quella occasione mi è piaciuto il gioco della squadra e ho deciso di sposare questo progetto perché il calcio proposto da Possanzini può far risaltare le mie qualità". Il giocatore si descrive. "Sono un esterno d’attacco, trequartista, rapido, veloce e non mi tiro mai indietro". Ma adesso a tenere banco c’è la Vigor alle prese con qualche infortunio. Il diesse viigorino Moroni fa il punto: "alcuni forfait sono inevitabili, altri (De Feo) non ancora confermati. Per fortuna però tra dubbi ed incertezze, spunta anche qualche recupero: De Marco, Shkambaj e Magi Galluzzi non saranno in forma smagliante, ma comunque arruolabili per la sfida di domani".