La Maceratese si rinforza. Potenziato l’attacco

La Maceratese ha annunciato di avere preso Andrea Del Moro, attaccante classe 2005 fino a pochi giorni fa alla Renato Curi Angolana (Eccellenza abruzzese). Il giocatore è stato tesserato la scorsa settimana e l’allenatore Possanzini lo ha portato in panchina nel match a Tolentino. In passato Del Moro ha vestito le maglie di Samb e L’Aquila dove è stato utilizzato principalmente come esterno d’attacco o seconda punta. "Lo abbiamo preso per rinforzare il pacchetto under. Il ragazzo – dice il diesse biancorosso Nicolò De Cesare – si è aggregato la scorsa settimana, ha mostrato una grande voglia di venire a Macerata e si sta inserendo bene". I biancorossi stanno gettando le basi per il match casalingo contro l’Urbino. "Ci attende un impegno complicato perché gli avversari possono contare su un ottimo organico. Noi abbiamo tanta voglia di tornare al successo in casa". Ultimamente i biancorossi hanno stentato nei match interni raccogliendo un pareggio contro il Montegranaro, una sconfita in campionato con la Sangiustese e una in Coppa Italia contro il Chiesanuova. "Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma fino a quando ci saranno queste prestazioni si continua a lavorare con fiducia. Il fastidio è per i tifosi che si meritano di festeggiare nel loro stadio assieme alla squadra". La Maceratese è reduce dalla vittoria a Tolentino. "A parte il successo, ho apprezzato l’unione dei giocatori, si tratta di elementi venuti a Macerata con le idee ben chiare. Chi non gioca si mette e a disposizione e chi subentra fa sempre la sua parte". Nei giorni scorsi il Tolentino ha presentato ricorso sulla partita con la Maceratese. "Siamo tranquilli".