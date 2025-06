La Maceratese su Donzelli. Bracciatelli in partenza

L’under maceratese Francesco Donzelli è il primo colpo della Maceratese, servono ancora dei giorni per ufficializzare il centrocampista centrale del 2008 che ha giocato due stagioni a Perugia e altrettante ad Ascoli. Saluta la Maceratese il centrocampista Alessio Bracciatelli sulle cui tracce c’è la Jesina. Un centrocampista che piace alla Maceratese è Crescenzi della Sangiustese. Sono destinati a rimanere a disposizione di Matteo Possanzini il difensore esterno Nicola Vanzan, il portiere Federico Gagliardini e il centrocampista Edoardo Ruani. I biancorossi inizieranno la preparazione il 23 luglio a Belforte. Non si muove da Senigallia l’attaccante Denis Pesaresi, l’annuncio è della società. L’Ancona ha messo nel mirino l’attaccante Andrea Zini, ex Recanatese, senza perdere di vista la pista che conduce ad Andrea Bianchimano, ex Fermana. C’è anche il nome del centrocampista Vincenzo Alfieri, anche lui ex Recanatese, tra i possibili rinforzi dell’Ancona. L’attaccante Emmanuel Nanapere, lo scorso anno al Castelfidardo, può chiudere entro breve tempo con il Teramo. Il Tolentino si è assicurato l’attaccante Mauro Iori, nella passata stagione al Matelica, per il quale si tratta di un ritorno a casa essendo uscito dal vivaio cremisi. La Jesina ha confermato due giocatori ex Maceratese: si tratta dell’attaccante Gabriele Tittarelli e del centrocampista Amadeo Massei che seguono quelli di Tommaso Gasparoni e Luca Nacciarriti. L’Urbino ha confermato il centrocampista Matteo Morelli. La Settempeda si è assicurata il difensore di Matias Dutto, lo scorso anno al Corridonia. La Vigor Montecosaro ha confermato il centrocampista Lorenzo Boccanera. L’Appignanese si è assicurata i difensori Damiano Cervigni e Fabio Campilia; i centrocampisti Alex Di Francesco, Leonardo Grassi; gli attaccanti Alessandro Sfrappini e Andrea Capenti. La Folgore Castelraimondo saluta il capitano Paolo Sparvoli, per 12 anni protagonista con questa maglia, e il vice Giacomo Lori, per lui 15 campionati con questa società; confermato il difensore Lorenzo Binanti.