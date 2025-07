La Maceratese sul difensore Morganti. L’Aurora Treia pensa a Melchiorri e Lovotti

La Maceratese sta stringendo per il difensore Jacopo Morganti del Castelfidardo e sono a buon punto le trattative perché il centrocampista Lorenzo Sabattini possa indossare la casacca biancorossa. Sembrava che Matteo Cirulli potesse lasciare la Maceratese per trasferirsi all’Urbino, al momento sono invece in salita le possibilità che l’attaccante esterno possa essere ancora alle dipendenze di Matteo Possazini ed esordire in serie D. Per l’attacco la Maceratese aveva fatto un pensiero su Lorenzo Grassi, ma il giocatore non si muove da Monte San Giusto. A proposito di Sangiustese, la squadra rossoblù potrebbe abbracciare il centrocampista Federico Ruggeri, ex Monturano e Civitanovese. Il Matelica sta cercando un play e ha poi messo nel mirino l’esterno d’attacco Tommaso Battisti, ex Mezzolara. L’attaccante Giordano Bardeggia si è trasferito dall’Urbino al Termoli. Il centrocampista Alessio Bracciatelli, fino a poco tempo fa alla Maceratese, potrà essere presto un giocatore della formazione toscana del Sansovino. Il Casette Verdini ha preso l’attaccante Matteo Ulivello, mentre William Bordi resterà a Corridonia. Il Notaresco si è assicurato il centrocampista Nicolas Zancocchia dell’Urbino. L’Aurora Treia sta facendo un pensiero sull’attaccante Federico Melchiorri, piace la punta Fabricio Lovotti, lo scorso anno al Tolentino, che potrebbe finire alla Recanatese; l’Aurora si è assicurata il centrocampista Ernest Alla dal Montefano e Vittorio Guzzini dai Portuali.

Il Trodica continua a investire e ufficializza l’arrivo di tre under 2007 inseriti nella rosa della squadra affidata a Roberto Buratti. Si tratta dell’estremo difensore Gianmaria Renzi che arriva dalla Civitanovese; di Ludovico Paolucci, centrocampista proveniente dalla juniores della Sangiustese dove ha realizzato 10 gol nella scorsa stagione; di Lorenzo Scoccia, terzino destro di spinta e affidabilità. Dopo un momento di stand-by, ha ripreso ritmo tra Sangiustese e Terza Categoria con la Stese, per poi tornare protagonista proprio con il Trodica nel Torneo Orselli, dimostrando crescita e spirito di appartenenza. L’Urbino si è assicurato Pietro Antonioni, giocatore offensivo classe 2003 ex del Matelica. Cresciuto nelle giovanili del Bologna poi per lui squadre blasonate, Entella, Breno e Alma Juventus Fano prima di approdare al Matelica. Giocatore che può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e attacco. Colpo di mercato dell’Atletico Ascoli che ha tesserato Simone De Santis, il difensore ha giocato nell’ultima stagione a Pineto in Serie C ma è un volto conosciuto anche per avere giocato con il Matelica.