LA MACERATESE Verso il match contro il Montegranaro. Il difensore Sensi: "Pagliari ha introdotto una nuova metodologia di lavoro»

"Pagliari ci sta facendo lavorare in modo differente prendendo come punto di riferimento il pallone e la posizione dei compagni di linea più che il movimento dell’avversario". Matteo Sensi, difensore della Maceratese, parla delle novità apportate dal nuovo tecnico da una settimana sulla panchina biancorossa. In sette gare la squadra ha incassato 7 reti: una media di un gol a partita. "Non va bene, c’è da abbassarla drasticamente – taglia corto Sensi – perché è fondamentale. Dobbiamo garantire solidità e una formazione che non prende gol porta casa come minimo un pareggio, noi inoltre possiamo contare su tanta qualità nel reparto offensivo". I giocatori stanno lavorando per apprendere il nuovo sistema. "Ci stiamo trovando bene, qualcosa di positivo si è visto anche dopo due allenamenti. Pagliari ha le idee chiarissime, c’è da ascoltare ciò che dice e da metterelo in pratica per tirarci fuori da questa situazione in cui ci siamo messi". Domenica i biancorossi torneranno all’Helvia Recina dove affronteranno il Montegranaro. "È un campionato – spiega Sensi – che nasconde insidie in ogni occasione: le squadre sono tutte competitive e chiunque contro di noi dà un qualcosa in più. Loro hanno una gara in meno e due punti in più. Dovremo scendere in campo con la massima determinazione per assicurarci i tre punti in palio. Siamo concentrati su cosa dobbiamo fare noi, a migliorarci e a incominciare da questa domenica a fare punti, poi penseremo alla prossima gara, dopo a quella di Coppa Italia e così via".