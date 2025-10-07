La Maceratese vista da Lauro: "Mi è piaciuta, ma serve più fisicità"

"A me la Maceratese è piaciuta, ha fatto una bella gara anche se ha avuto un piccolo blackout e per mezzora non ha continuato a fare il suo gioco che ha ripreso dopo essere passata in svantaggio". L’allenatore Maurizio Lauro era a Teramo dove ha assistito alla partita. "La squadra di Possanzini – spiega il tecnico – ha una sua identità ben precisa, ha iniziato molto bene la gara meritando il vantaggio, sarebbe stato molto importante andare al riposo in vantaggio". E invece il Teramo ha pareggiato. "Magari in quel momento è emersa un po’ di paura dopo il pareggio e la squadra ha smesso di giocare come sa, così gli avversari hanno preso campo".

Lauro è stato all’Helvia Recina in occasione della gara vinta dal Fossombrone. "Rispetto ad allora – dice – ho visto una squadra in crescita, in buona condizione, reduce da due vittorie". I biancorossi, che si sono presentati da matricola al campionato di serie D, devono pensare a tagliare il traguardo della salvezza. "È un vantaggio avere una identità così forte, di potere contare su una formazione che cerca di imporre il proprio gioco, anche se non mancheranno campi brutti dove ciò non sarà facile, anche per merito degli avversari che faranno una partita "sporca", come il Fossombrone che ha cercato di distruggere e ripartire. Forse alla Maceratese potrebbe mancare un po’ di fisicità in una rosa ricca di elementi tecnici, nell’arco di una partita ci sono più partite".

Una critica è che alla Maceratese manca un punto di riferimento avanzato come lo è stato Cognigni nella passata stagione. "Coinvolge tutti il modo di giocare di Possanzini, mi piace Osorio ma forse non è proprio una vera prima punta, ma è bravo. Ci sono giocatori abili nello stretto, nell’uno contro uno e in organico la Maceratese ha tanti elementi che molte squadre non hanno, ma manca un centravanti vero".

Ma adesso si deve voltare pagina dopo la sconfitta a Teramo, domenica L’Aquila arriverà a Macerata. "Ecco una formazione potenzialmente tra le più attrezzate e forti, davanti ha elementi molto strutturati. I biancorossi – spiega Lauro – avrebbero bisogno di maggiore fisicità dietro e a Teramo ha segnato Fall, un attaccante ben strutturato; ebbene, L’Aquila ha questo tipo di giocatori non solo in attacco ma in ogni zona del campo. Per la Maceratese sarà un bel test, ma non dimentichiamo che i biancorossi sono una neopromossa e devono innanzitutto consolidarsi nella categoria."